Шахтарі Волині влаштували пікет біля обладміністрації [ Редактировать ]
Виплати боргів напередодні вимагали шахтарі на Волині. Близько сотні працівників копальні "Нововолинська" влаштувала пікет під вікнами місцевих чиновників. Держава завинила гірникам понад 5 мільйонів гривень зарплати. Докладніше - Сніжана Сидорук.
11.00 ранку. До замку Любарта у Луцьку з'їжджаються гірники з Нововолинська. Вони подолали майже сотню кілометрів, аби - вкотре висловити своє обурення. Їм вже три місяці не виплачують зарплатню.
"Жінка заробляє гроші, а я поки стаж. Отаке життя. Якось викручуємося, так як і всі. Десь щось батьки допомагають, викручуємося хто як. Середня сім тисяч гривень по шахті заробітна плата", - говорить Сергій Соколов, працівник шахти №10 Нововолинська.
Зарплата замала, та й ту не віддають, кажуть гірники. Кожну копійку доводиться вибивати протестами.
"На сьогоднішній день можна сказати заборгованість за серпень вересень і жовтень Статутний фонд оплати праці 2 мільйони 75 тисяч на місяць", - говорить Василь Прадід, голова незалежної профспілки шахти №10.
Від замку Любарта шахтарі дійшли до будівлі Волинської обладміністрації. Увесь шлях мітингувальників супроводжують поліцейські та місцеві активісти.
Під стінами обладміністрації мітингувальники влаштували гучну акцію. Вони безперервно стукають касками і вимагають грошей.
"Зарплату шахтарям! Зарплату шахтарям! Зарплату шахтарям".
Шахтарі хотіли поспілкуватися з губернатором. Але вийшов - його радник і повідомив - голова у відрядженні.
"Ми хочемо, щоб губернатор з нашою ініціативною групою поїхав в Київ, щоб ми там могли зустрітися з представниками влади".
"З нашого боку ми робили і будемо робити все необхідне для того, щоб цю ситуацію по перше її виправити і задача номер один і обов'язок наш - щоб шахта номер 10 була добудована", - говорить Олександр Киричук, радник голови ОДА.
Зрештою, представники обладміністрації пообіцяли - організувати зустріч гірників із топ-чиновниками. У жовтні вони вже їздили на мітинг до столиці, потім - влаштували страйк у Нововолинську.
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