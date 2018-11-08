Майже 250 нових "Боїнгів" можуть мати фатальні несправності. Після авіакатастрофи лайнера в Індонезії компанія-виробник вирішила надіслати операторам попередження про можливі технічні негаразди. Йдеться про нові моделі - "Боїнг-737 Макс". У цих літаках датчик контролю польоту може показувати хибні показники.

Інформація з бортового самописця розбитого лайнера підтвердила, що в літака були некоректні дані про швидкість та висоту.