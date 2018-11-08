Своє походження активно використовували під час виборчої кампанії

Два американські штати після виборів очолили нащадки вихідців з України. Губернатором Колорадо став демократ Джаред Поліс. Він представник уже третього покоління іммігрантів, які прибули до Штатів з України і Польщі.

Своє походження активно використовував під час виборчої кампанії. Мовляв, завдяки досвіду зможе належно захистити права іммігрантів та біженців.

Штат Іллінойс очолив демократ Джей Роберт Пріцкер, який походить з українських євреїв. Сім'я конгресмена серед 15 найбагатших у світі.