У США губернаторами стали два нащадка вихідців з України [ Редактировать ]
Два американські штати після виборів очолили нащадки вихідців з України. Губернатором Колорадо став демократ Джаред Поліс. Він представник уже третього покоління іммігрантів, які прибули до Штатів з України і Польщі.
Своє походження активно використовував під час виборчої кампанії. Мовляв, завдяки досвіду зможе належно захистити права іммігрантів та біженців.
Штат Іллінойс очолив демократ Джей Роберт Пріцкер, який походить з українських євреїв. Сім'я конгресмена серед 15 найбагатших у світі.
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