Совет Европы выступает за предоставление права голоса переселенцам - Юлия Левочкина [ Редактировать ]
Органы Совета Европы системно отслеживают ситуацию с обеспечением прав внутренних переселенцев в государствах-членах СЕ. По словам Первого заместителя Главы Постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народного депутата от "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, вслед за Парламентской ассамблеей Совета Европы вопрос о необходимости обеспечения участия внутренних переселенцев в выборах поднимался и на Пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
"Начиная с 2015 года Парламентская ассамблея Совета Европы неоднократно в своих резолюциях призывала украинскую власть обеспечить должным образом социальные, экономические и политические права внутренних переселенцев. В свою очередь, на проходящей 6-8 ноября в Страсбурге 35-й сессии Конгресса местных и региональных властей отдельное внимание было уделено избирательному праву внутренних переселенцев. В принятой Конгрессом Резолюции №419 (2018) подчеркивается, что именно право голоса является отправной точкой для успешной долгосрочной интеграции внутренних переселенцев", - отметила Юлия Левочкина.
Народный депутат напомнила, что накануне нынешней сессии Верховной Рады "Оппозиционный блок" озвучил свои предложения по повестке дня, и обеспечение права переселенцев на участие в выборах было одним из первых пунктов.
"Мы убеждены, что соблюдение избирательных прав переселенцев - это не только залог успешной долгосрочной интеграции переселенцев, но и одно из ключевых условий сохранения представительской демократии в Украине. Если 1 млн 700 тысяч человек будут лишены права принимать полноценное участие в выборах, это не позволит объективно отразить волеизъявление украинских граждан и вызовет вопросы к результатам таких выборов - в первую очередь, со стороны наших европейских партнеров", - считает она.
"Украинская власть должна демонстрировать свою приверженность европейским ценностям и евроинтеграционному курсу не на словах, а в действии. И предоставление права голоса внутренним переселенцам как раз послужит лакмусом такой готовности", - резюмировала Юлия Левочкина.
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