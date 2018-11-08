Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона об увеличении зоны контроля в Черном и Азовском морях.

Законопроект № 8361, который определяет правовой статус прилегающей зоны за пределами территориального моря Украины, поддержали 8 ноября 238 депутатов.

Документом предлагается установить прилегающую зону Украины, определить ее правовой статус и режим, предоставить Украине возможности осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль в прилегающей зоне, а также иметь права и осуществлять обязанности по затонувшим в прилегающей зоне археологическим и историческим объектам.

Принятие проекта объясняют необходимостью для предупреждения совершения контрабандных операций и нелегальных суднозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

Так, прилегающая зона Украины - это морской район, прилегающий к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль (44,4 километра), отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины.

В случае принятия проекта закона, морская акватория, которую сегодня могут патрулировать пограничники военно-морские силы, увеличится вдвое.

Планируется разрешить преследование, задержание и арест суден-нарушителей кроме военных кораблей и других государственных суден, которые используются не в коммерческих целях.

В ответ на применение силы будут приниматься адекватные меры для прекращения правонарушения.

Проект принят Радой в первом чтении: rada.gov.ua

Ранее в МИД Украины заявили, что ситуация в Азовском море грозит новым территориальным спором.