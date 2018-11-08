Украина удвоит зону контроля в Черном и Азовском морях [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона об увеличении зоны контроля в Черном и Азовском морях.
Законопроект № 8361, который определяет правовой статус прилегающей зоны за пределами территориального моря Украины, поддержали 8 ноября 238 депутатов.
Документом предлагается установить прилегающую зону Украины, определить ее правовой статус и режим, предоставить Украине возможности осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль в прилегающей зоне, а также иметь права и осуществлять обязанности по затонувшим в прилегающей зоне археологическим и историческим объектам.
Принятие проекта объясняют необходимостью для предупреждения совершения контрабандных операций и нелегальных суднозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.
Так, прилегающая зона Украины - это морской район, прилегающий к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль (44,4 километра), отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины.
В случае принятия проекта закона, морская акватория, которую сегодня могут патрулировать пограничники военно-морские силы, увеличится вдвое.
Планируется разрешить преследование, задержание и арест суден-нарушителей кроме военных кораблей и других государственных суден, которые используются не в коммерческих целях.
В ответ на применение силы будут приниматься адекватные меры для прекращения правонарушения.
Проект принят Радой в первом чтении: rada.gov.ua
Ранее в МИД Украины заявили, что ситуация в Азовском море грозит новым территориальным спором.
по теме
Порошенко утвердил наказание для российских нелегалов
Петр Порошенко подписал законопроект об ответственности для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение границы
Рада приняла за основу закон о гуманитарном разминировании на Донбассе
Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине
Юрій Бойко: Газ для населення не може коштувати дорожче, ніж 5 тисяч гривень
Як в опозиції бачать результати візиту Меркель? Та що почули від канцлера Німеччини під час зустрічі з представниками українських політичних сил? Це теми для розмови з Юрієм Бойком. Лідер "Опозиційного блоку" в гостях у "Подробиць тижня"
На берегу Азовского моря провели боевые учения (фото)
Инструкторы ГПСУ провели военные учения на берегу Азовского моря
В Одесі презентували программу Регіонального управління морської охорони
Протидія російській агресії в Азовсько-Чорноморському регіоні. Саме така мета постала перед управлінням морської охорони, що створене на базі прикордонної служби України. Програму розвитку нового відомства на найближчі три роки презентували сьогодні в Одесі