Как приготовить печеные яблоки: 4 простых рецепта [ Редактировать ]
Запеченные яблоки очень просты в приготовлении, и в то же время очень вкусные и полезные. Они выводят из организма холестерин и нормализуют обмен веществ. Их можно запекать в духовке или микроволновке вместе с сахаром, медом, вареньем, творогом, ягодами или орехами. А еще это один из лучших десертов для осени, поскольку свежих фруктов и ягод становится все меньше. Несколькими рецептами запеченных яблок делится segodnya.ua
Как выбрать яблоки для запекания
Плоды должны быть крепкими, спелыми, с сочной кисло-сладкой мякотью. Идеальный вариант - ароматные яблоки поздних сортов. Их можно запекать целиком, делить на половинки или разрезать на ломтики. Перед запеканием яблоки очищают от семян и сердцевины, но оставляют кожуру, она сохраняет сочность и красивую форму плодов. Количество сахара в десерте варьируйте по вкусу.
Как запечь целые яблоки в духовке
Самый простой способ.
- Отберите неповрежденные фрукты одного размера, вымойте и обсушите их.
- Острым ножом или специальной металлической выемкой удалите сердцевину. Уложите плоды в форму, смазанную сливочным маслом.
- Полстакана очищенных грецких орехов поджарьте на сухой сковороде и истолките в ступке.
- Смешайте орехи с жидким медом и заполните получившейся массой свободные серединки яблок.
- Поместите форму в духовку, разогретую до 200°С.
- Запекайте плоды до мягкости, подавайте теплыми.
- Яблоки можно полить ванильным соусом или подтаявшим сливочным мороженым.
Яблоки, запеченные с творогом
Вкусный вариант, подходящий для завтрака.
- 4 крупных яблока вымойте и разрежьте на половинки. Удалите сердцевину и хвостики, ложкой или ножом выберите часть мякоти и мелко нарежьте ее.
- 100 г мягкого творога смешайте с 2 ч. ложками сахарной пудры, небольшим количеством изюма без косточек и измельченной яблочной мякотью.
- Заполните половинки творожной смесью, укладывая ее горкой.
- Выложите плоды в глубокую форму как можно плотнее, чтобы они не переворачивались.
- 1 стакан нежирных сливок смешайте в 2 яйцами, парой чайных ложек сахара и щепоткой ванилина.
- Взбейте соус миксером и залейте им яблоки.
- Поместите форму в духовку, разогретую до 200°С. Запекайте плоды около 10 минут.
- Подавайте теплыми, полив оставшимся в форме соусом.
Яблоки, запеченные в фольге
Этот десерт готовится очень быстро.
- Подготовьте плоды, удалив сердцевину. Начините яблоки изюмом и колотыми орехами.
- Выложите плоды на квадраты фольги и поднимите ее края, придав сверткам вид узелков.
- Разместите яблоки на противне и запекайте 10-15 минут в разогретой духовке. Фольгу разворачивайте осторожно, чтобы не обжечься.
- Подавайте десерт, украсив его взбитыми сливками.
Яблоки, приготовленные в микроволновке
Яблоки можно без проблем приготовить в микроволновой печи.
- Спелые крепкие плоды разрежьте пополам, острым овощным ножом вырежьте сердцевину и удалите хвостики.
- Старайтесь не повредить сами яблоки. В углубления половинок всыпьте по половине чайной ложки коричневого сахара и поставьте яблоки на тарелку.
- Запекайте их в микроволновой печи 2-3 минуты на максимальной мощности.
- Проверьте готовность яблок. Они должны стать мягкими, сохранив сочность.
- Если плоды твердоваты, включите печь еще на 1 минуту.
- Уложите яблоки в креманки по 2 половинки на порцию.
- Украсьте их листочками свежей мяты, корицей или ягодами брусники.
- Такие же яблоки можно приготовить с медом, джемом или вареньем.
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