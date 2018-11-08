Запеченные яблоки очень просты в приготовлении, и в то же время очень вкусные и полезные. Они выводят из организма холестерин и нормализуют обмен веществ. Их можно запекать в духовке или микроволновке вместе с сахаром, медом, вареньем, творогом, ягодами или орехами. А еще это один из лучших десертов для осени, поскольку свежих фруктов и ягод становится все меньше. Несколькими рецептами запеченных яблок делится segodnya.ua

Как выбрать яблоки для запекания

Плоды должны быть крепкими, спелыми, с сочной кисло-сладкой мякотью. Идеальный вариант - ароматные яблоки поздних сортов. Их можно запекать целиком, делить на половинки или разрезать на ломтики. Перед запеканием яблоки очищают от семян и сердцевины, но оставляют кожуру, она сохраняет сочность и красивую форму плодов. Количество сахара в десерте варьируйте по вкусу.

Как запечь целые яблоки в духовке

Самый простой способ.

Отберите неповрежденные фрукты одного размера, вымойте и обсушите их.

Острым ножом или специальной металлической выемкой удалите сердцевину. Уложите плоды в форму, смазанную сливочным маслом.

Полстакана очищенных грецких орехов поджарьте на сухой сковороде и истолките в ступке.

Смешайте орехи с жидким медом и заполните получившейся массой свободные серединки яблок.

Поместите форму в духовку, разогретую до 200°С.

Запекайте плоды до мягкости, подавайте теплыми.

Яблоки можно полить ванильным соусом или подтаявшим сливочным мороженым.

Яблоки, запеченные с творогом

Вкусный вариант, подходящий для завтрака.

4 крупных яблока вымойте и разрежьте на половинки. Удалите сердцевину и хвостики, ложкой или ножом выберите часть мякоти и мелко нарежьте ее.

100 г мягкого творога смешайте с 2 ч. ложками сахарной пудры, небольшим количеством изюма без косточек и измельченной яблочной мякотью.

Заполните половинки творожной смесью, укладывая ее горкой.

Выложите плоды в глубокую форму как можно плотнее, чтобы они не переворачивались.

1 стакан нежирных сливок смешайте в 2 яйцами, парой чайных ложек сахара и щепоткой ванилина.

Взбейте соус миксером и залейте им яблоки.

Поместите форму в духовку, разогретую до 200°С. Запекайте плоды около 10 минут.

Подавайте теплыми, полив оставшимся в форме соусом.

Яблоки, запеченные в фольге

Этот десерт готовится очень быстро.

Подготовьте плоды, удалив сердцевину. Начините яблоки изюмом и колотыми орехами.

Выложите плоды на квадраты фольги и поднимите ее края, придав сверткам вид узелков.

Разместите яблоки на противне и запекайте 10-15 минут в разогретой духовке. Фольгу разворачивайте осторожно, чтобы не обжечься.

Подавайте десерт, украсив его взбитыми сливками.

Яблоки, приготовленные в микроволновке

Яблоки можно без проблем приготовить в микроволновой печи.

Спелые крепкие плоды разрежьте пополам, острым овощным ножом вырежьте сердцевину и удалите хвостики.

Старайтесь не повредить сами яблоки. В углубления половинок всыпьте по половине чайной ложки коричневого сахара и поставьте яблоки на тарелку.

Запекайте их в микроволновой печи 2-3 минуты на максимальной мощности.

Проверьте готовность яблок. Они должны стать мягкими, сохранив сочность.

Если плоды твердоваты, включите печь еще на 1 минуту.

Уложите яблоки в креманки по 2 половинки на порцию.

Украсьте их листочками свежей мяты, корицей или ягодами брусники.

Такие же яблоки можно приготовить с медом, джемом или вареньем.

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