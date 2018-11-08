У столиці отруїли хімікатами чотири сотні дерев

Гектар соснового лісу знищили у Деснянському районі столиці. Чотири сотні дерев отруїли хімікатами. Лісники та екологи переконані - це зробили ті, хто накинув оком на земельну ділянку, аби пустити її - під чергову забудову. Як діяли злочинці та які версії висуває поліція - дізнавалась Магда Кривовяз