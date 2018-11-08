Травят и рубят: в Киеве варварски уничтожают парк (фото) [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева неизвестные планомерно уничтожают деревья в парке "Киото" возле станции метро "Лесная" (участок между Броварским проспектом и улицей Киото).
Так, утром 8 ноября вандалы зашли на территорию парка и начали резать деревья бензопилами.
"Неизвестными лицами проводилась самовольная рубка на территории кв. №57 Днепровского лесничества. Лесной охраной Днепровского лесничества КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" в 7:30 утра было остановлено указанное нарушение и отобраны у злоумышленников две бензопилы, на место преступления вызваны наряды полиции", - сообщает пресс-служба КП.
До этого в парке произошло массовое засыхание сотен сосновых насаждений. Было установлено, что в деревьях были просверлены дырки, в которые залили отраву, сообщает в свою очередь пресс-служба "Киевзеленбуда".
Сначала деревья отравили, затем начали рубить бензопилами. Карта: google.com.ua/maps
Детальные подробности отравления деревьев в парке "Киото" доступны здесь.
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