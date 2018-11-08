"В 2019 году заканчивается льготный 3-х летний период, в течение которого украинское правительство и крупные госкомпании не выплачивали внешние коммерческие долги. Это означает, что выплаты из госбюджета и из карманов госкомпаний вырастут до невиданных размеров. Всего в течение следующих 14 месяцев Украина должна будет выплатить внешним кредиторам $7,3 млрд. К этой сумме нужно добавить часть валютных долгов правительства перед госбанками – не менее полмиллиарда долларов США. Эти банки всегда были готовы перекредитовать правительство в валюте, но не в этот раз. Ведь валюта им будет необходима для погашения своих долларовых долгов, - обозначает проблему на своей странице в ФБ пишет на своей странице в Фейсбук Генеральний директор инвестиционной компании "Concorde Capital" Игорь Мазепа.

Инвестбанкир резюмирует, что в общей сумме правительству нужно найти около $8 млрд, которые при нынешнем бюджетном дефиците украинское правительство не сможет вернуть за счет средств, собранных с налогоплательщиков. В сложившейся ситуации выход он видит один: сотрудничество с МВФ.

"К счастью, для выплаты большей части этого долга правительство может найти (или уже нашло) внешнее финансирование: $2,0 млрд только что привлекли от выпуска еврооблигаций; $1,9 млрд (или около того) можем получить от МВФ уже в этом году; $1,4 млрд правительство может получить от ЕС и Мирового банка, как только МВФ выделит нам свой кредит. Критично в 2019 году нашему правительству найти еще $3 млрд. И это возможно при поддержке МВФ. Программа-минимум: получив позитивные рекомендации МВФ, правительство может рассчитывать на новое размещение еврооблигаций. Программа-максимум: новый транш МВФ ($1 млрд) и еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС (0,5 млрд евро), а также от других западных правительств. При этом рассчитывать на это можно лишь при условии, что все требования МВФ, зафиксированные в новом меморандуме, будут полностью выполнены. Поэтому хотим мы этого или нет, но сотрудничество с МВФ – это единственный шанс безболезненно пройти 2019 год", - пишет Мазепа.