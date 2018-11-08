Рада приняла закон о "евробляхах" [ Редактировать ]
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в целом за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей.
Законопроект №8487 поддержали 250 народных депутатов, сообщает "Экономическая правда".
Главным изменением в законопроекте по сравнению с первым чтением является установление сроков по льготной растаможке автомобилей, которые были ввезены в Украину (так называемых "евроблях").
То есть кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления закона в силу.
Все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд.
Закон также вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.
Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.
К базовым ставкам будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста:
- Коэффициент двигателя: показатель объема двигателя будет делиться на 1000.
- Коэффициент возраста: это количество полных календарных лет.
До этого владельцы автомобилей на иностранной регистрации перекрыли центр Киева в районе правительственного квартала.
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