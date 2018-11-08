В Черкассах на улице был замечен 6-летний мальчик, в руках которого был предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области.

"Вызов поступил вчера в 15:45 на линию "102". Прохожий заметил мальчиков лет 6, которые гуляли на площади 700-летия в Черкассах. В руках одного из мальчиков был предмет, похожий на гранату. Мужчина вызвал патруль", - отметили в пресс-службе.

Полицейские, прибывшие на вызов, увидели у мальчика 2012 года рождения предмет, похожий на гранату. На место вызвали следственно-оперативную группу. Приехала и бабушка мальчика. Правоохранители передали ей ребенка.

"Как объяснил мальчик, этот предмет дал ему одноклассник. А откуда у одноклассника этот предмет - будут устанавливать следователи", - добавили в патрульной полиции.

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