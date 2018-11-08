ДТП с Зайцевой: пострадавший отказался от иска [ Редактировать ]
Один из пострадавших в резонансном харьковском ДТП 18 октября 2017 года отказался от претензий к Елене Зайцевой.
"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска к Зайцевой. В материалах дела это есть", - сообщил адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко 8 ноября, передает УНН.
При этом он отказался называть фамилию пострадавшего, пояснив, что "нужно спрашивать согласия самого потерпевшего на это".
Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро - пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
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