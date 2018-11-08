7 ноября в Днепре в Новозаводском переулке в одной из квартир жилого дома повесился 11-летний подросток. Мальчика с веревкой на шее нашла его мать и сразу же вызвала скорую помощь. Об этом сообщает "Информатор".

До приезда скорой помощи мама сама пыталась восстановить дыхание и сердцебиение сына. Благодаря быстрой реакции матери и оперативным действиям медиков ребенка удалось спасти, - говорится в сообщении.

Всю ночь в детской больнице на Космической за жизнь мальчика боролись десятки врачей. Сейчас - на момент 10:07 - состояние ребенка оценивают как тяжелое. Он находится в реанимации.

Что заставило ребенка пойти на такой отчаянный шаг - в данный момент неизвестно. По предварительной информации от правоохранителей, каких-либо предсмертных записок мальчик не оставил и о своих намерениях никому не говорил. Ситуацию взяли под контроль полицейские ювенальной превенции, все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

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