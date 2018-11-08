В Днепре мать нашла повешенным 11-летнего сына [ Редактировать ]
7 ноября в Днепре в Новозаводском переулке в одной из квартир жилого дома повесился 11-летний подросток. Мальчика с веревкой на шее нашла его мать и сразу же вызвала скорую помощь. Об этом сообщает "Информатор".
До приезда скорой помощи мама сама пыталась восстановить дыхание и сердцебиение сына. Благодаря быстрой реакции матери и оперативным действиям медиков ребенка удалось спасти, - говорится в сообщении.
Всю ночь в детской больнице на Космической за жизнь мальчика боролись десятки врачей. Сейчас - на момент 10:07 - состояние ребенка оценивают как тяжелое. Он находится в реанимации.
Что заставило ребенка пойти на такой отчаянный шаг - в данный момент неизвестно. По предварительной информации от правоохранителей, каких-либо предсмертных записок мальчик не оставил и о своих намерениях никому не говорил. Ситуацию взяли под контроль полицейские ювенальной превенции, все детали и обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее мы писали, что в Черкассах ребенок гулял по улице с гранатой
по теме
В Черкассах нашли коробку с мертвым младенцем
В Черкассах в одном из общежитий была обнаружена коробка из-под обуви с мертвым младенцем
Под Одессой 16-летняя девушка покончила с собой
В Одесской области была найдена повешенной 16-летняя девушка
В Харькове школьница повесилась на собственном балконе
29 октября в Харькове 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством
В Черкассах ребенок гулял по улице с гранатой
В Черкассах на улице был замечен 6-летний мальчик, в руках которого был предмет, похожий на гранату
Девушка жестоко избила школьницу на глазах у друзей
Приятели агрессивной девушки снимали избиение, а вмешаться даже не пытались