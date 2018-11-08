Алла Пугачева призналась в болезни [ Редактировать ]
Российская певицы Алла Пугачева отменила выступление из-за болезни. Об этом сама примадонна написала на своей странице в Instagram.
Звезда опубликовала фото с Леонидом Агутиным и сообщила, что не сможет выступить на его юбилейном концерте из-за болезни.
Также Пугачева подчеркнула, что очень любит музыку Агутина и извинилась, что не сможет спеть.
Какой именно недуг помешал выступлению, примадонна не уточнила. Но недавно поклонники заподозрили, что звезда сильно больна. Они отметили ее нездоровую худобу, и предположили, что это не следствие диет.
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева расплакалась из-за молодого певца.
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