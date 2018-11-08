В четверг, 8 ноября, в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают митинг, передает корреспондент УНН.

Несмотря на то, что Верховная Рада Украины приняла закон о растаможивании иностранных авто, владельцы ранее ввезенных в нашу страну автомобилей, продолжают блокировать движение по улице Грушевского возле парламента.

Пока неизвестно сколько еще продлится митинг и довольны ли участники акции принятым законом.

Ранее мы писали о том, что Рада приняла закон о "евробляхах".