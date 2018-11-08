Рада приняла закон о "евробляхах": люди продолжают забастовку [ Редактировать ]
В четверг, 8 ноября, в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают митинг, передает корреспондент УНН.
Несмотря на то, что Верховная Рада Украины приняла закон о растаможивании иностранных авто, владельцы ранее ввезенных в нашу страну автомобилей, продолжают блокировать движение по улице Грушевского возле парламента.
Пока неизвестно сколько еще продлится митинг и довольны ли участники акции принятым законом.
Ранее мы писали о том, что Рада приняла закон о "евробляхах".
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