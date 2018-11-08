Как правильно есть хурму: советы диетологов [ Редактировать ]
Хурма - сладкая ягода оранжевого цвета. ценность хурмы заключается в том, что она максимально полезна поздней осенью и зимой, когда становится мало других фруктов и ягод. О том, как правильно есть хурму, рассказывает "Сегодня".
"Хурма - отличный источник витаминов группы B, P и С. Это очень классно, потому что витамин С - это главный антиоксидант. Хурма содержит много фруктозы и глюкозы, поэтому нельзя употреблять больше двух фруктов в день", - говорит диетолог Людмила Гончарова.
А еще хурма улучшает зрение, избавляет от хронической диареи и даже депрессии. Едят ягоду обычно свежей. Если не любите терпкость - спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем поместите под горячую воду, и хурма будет буквально таять во рту.
На самом деле, хурма - еще и отличный ингредиент для кулинарных шедевров. Ее добавляют в джемы, варенье, салаты, десерты, выпечку и соусы. А если хотите лакомиться хурмой и в другие сезоны, сделайте из нее сухофрукты.
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