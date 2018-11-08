Яблоки - полезный фрукт, который полон витаминов. Для яблок практически нет противопоказаний в употреблении, однако некоторым людям стоит от них отказаться. Об этом пишет Оgo.ua.

Стоит практически исключить их из рациона людям с гастритами, с повышенной кислотностью желудочного сока, а также тем, у кого язва желудка и двенадцатиперстной кишки или воспалительные процессы в поджелудочной железе.

Во время обострения этих заболеваний не стоит есть яблоки, так же как и другие овощи и фрукты. И, проконсультировавшись с врачом, люди с подобными проблемами могут кушать сладкие яблоки, натертые без кожуры, или печеные, из которых предварительно удалили сердцевину.

Конечно, содержание витамина С в этом случае уменьшается после тепловой обработки, но пептидные, минеральные соли, фруктовые кислоты сохраняются.

Те, кто имеет аллергию, не должны есть красных яблок, нужно отдавать предпочтение зеленым. Также и маленьким детям педиатры советуют давать зеленые яблоки.

Тем, у кого сахарный диабет, нельзя есть красные сладкие яблоки. Насчет сушеных, то они сохраняют и пищевые, биологические и диетические свойства свежих яблок, утверждают специалисты.

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