После 2020 года Болгария намерена сократить транзит газа через Украину примерно на треть. Об этом заявила министр энергетики страны Теменужка Петкова, пишет Interfax.az.

"У нас есть контракт с азербайджанской компанией (SOCAR) на поставку 1 млрд кубометров газа в 2020 году", - сказала она.

Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.

Петкова отметила также потенциал поставки природного газа из терминалов СПГ в Греции и Турции. По ее словам, существует возможность поставки природного газа из Румынии, а также София надеется, что после газовой разведки в Черном море у Болгарии будет собственная добыча.

После 2020 года до 30% потребности газа Болгарии будет обеспечивать с азербайджанского месторождения Шах-Дениз II транзитом через территорию Греции.

Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине выросли.