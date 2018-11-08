Японец несколько недель находился в квартире с телом умершей матери, потому что не знал, что с ним делать. Об этом сообщает информационный портал Sora News 24.

Инцидент произошел в городе Иокогама, столице префектуры Канагава. Полицейские арестовали 49-летнего безработного мужчину и обвинили его в том, что он не позаботился о трупе родственницы должным способом. Им удалось выяснить, что 76-летняя женщина скончалась примерно в середине октября на кухне собственной квартиры. Ее тело уже начало разлагаться, когда сын переместил его в спальню.

Труп женщины обнаружила ее 45-летняя дочь 4 ноября, когда приехала в гости к матери. Она обратилась в полицию, на следующий день японца арестовали. Полицейские описали его как "полностью неспособного разговаривать с людьми человека". Мужчина отказался общаться вслух и написал записку: "Я ничего не мог сделать после смерти матери, поэтому я решил подождать, когда в очередной раз приедет сестра".

На теле женщины не обнаружили следов насилия, полиция убеждена, что причиной смерти стала болезнь или старость. Стражи порядка пока не говорят, понесет ли мужчина наказание за то, что не сообщил о смерти матери (это считается преступлением в Японии). Однако, учитывая его психологическое состояние, у японца есть шансы его избежать.

Ранее мы писали, что в Днепре мать нашла повешенным 11-летнего сына