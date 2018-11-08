Под Киевом правоохранителями был задержан мужчина, напавший с ножницами на пенсионерку и вымогавший у женщины деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Происшествие произошло в селе Роды Васильковского района. Средь бела дня мужчина ворвался в дом 82-летней женщины.

"Злоумышленник приставил ножницы к горлу старушки, избивал ее и требовал пять тысяч гривен, которых у пенсионерки просто не было", - рассказали в полиции. Отмечается, что женщина умоляла позвонить сыну, чтобы он привез деньги.

Убедившись, что необходимой суммы в доме действительно нет, мужчина схватил топор, который лежал в доме, и исчез. Крики женщины услышали соседи и сообщили сыну пенсионерки, который сразу же вызвал правоохранителей. На место происшествия немедленно отправились экипажи сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Злоумышленника задержали. Им оказался 38-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее был осужден за хранение наркотических веществ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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