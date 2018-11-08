Под Киевом бездомный набросился на пенсионерку с ножницами [ Редактировать ]
Под Киевом правоохранителями был задержан мужчина, напавший с ножницами на пенсионерку и вымогавший у женщины деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Происшествие произошло в селе Роды Васильковского района. Средь бела дня мужчина ворвался в дом 82-летней женщины.
"Злоумышленник приставил ножницы к горлу старушки, избивал ее и требовал пять тысяч гривен, которых у пенсионерки просто не было", - рассказали в полиции. Отмечается, что женщина умоляла позвонить сыну, чтобы он привез деньги.
Убедившись, что необходимой суммы в доме действительно нет, мужчина схватил топор, который лежал в доме, и исчез. Крики женщины услышали соседи и сообщили сыну пенсионерки, который сразу же вызвал правоохранителей. На место происшествия немедленно отправились экипажи сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Злоумышленника задержали. Им оказался 38-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее был осужден за хранение наркотических веществ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Одессе застрелили убийцу, которого искали неделю
по теме
Працівники СБУ затримали антиукраїнських інтернет-агітаторів
Дев'ятьох антиукраїнських інтернет-агітаторів викрили працівники СБУ в Одесі, Києві та Сєверодонецьку. Зловмисників фінансували російські спецслужби. Вони публікували надіслані з Росії фейкові статті та закликали до акцій протесту і масових заворушень
У столиці закриють станції велопрокату
30 станцій, сотня велосипедів і тисячі користувачів. Так райдужно розпочав роботу сервіс байкшерингу в Києві. Велопрокат відкрився в липні, та вже за кілька місяців кияни зрозуміли, що сервіс можуть назавжди закрити
Ревнивый муж сбросил жену с четвертого этажа
О подозрении в совершении умышленного убийства объявлено мужчине, который вытолкнул свою жену из окна четвертого этажа
Власники "євроблях" взяли в облогу урядовий квартал (відео)
Що вимагають власники авто з євро-номерами?
В Киеве семья живет на улице из-за коллекторов-аферистов
В Киеве целая семья живет в палатке посреди двора жилого дома