Парламент принял во втором чтении второй законопроект из пакета законов о "евробляхах" - №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины", передает корреспондент "РБК-Украина".

За закон проголосовали 245 парламентариев.

В частности, документом предлагаются изменения в ряд статей Таможенного кодекса Украины. Расширяются условия, которые являются основанием для продолжения предварительно установленного срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения, осуществление других операций с такими транспортными средствами в случаях, предусмотренных кодексом.

При этом редакция, которая действовала до этого, предусматривает продление срока временного ввоза только в случае наложения ареста (изъятия).

Новые штрафы

Так, в документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.

Законом предусматривается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток - 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) - 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

В проекте устанавливается возможность составления протокола о нарушении таможенных правил в отсутствие лица, привлекаемого к админответственности, с последующей передачей такому лицу по сообщенному им или имеющемуся в органах доходов и сборов адресу (месту жительства или фактического пребывания).

Контроль за авто на еврономерах

В законе прописан механизм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, создание автоматизированной системы обмена информацией. Таким образом, Национальная полиция получит право проверки авто на еврономерах, а тех, кто не растаможил машину, но ездит, будут наказывать высокими штрафами.

Подчеркнем, вводится автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Государственной пограничной службой и органами Национальной полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины и/или помещенных под таможенный режим транзита.

Кроме того, устанавливается обязанность органов доходов и сборов передавать Госпогранслужбе Украины и органам Нацполиции информацию о нарушителях таможенных правил, а также информацию о лицах и сроках временного ввоза или перемещения транспортных средств в таможенном режиме транзита для контроля на таможенной территории Украины за их целевым использованием.

До этого владельцы автомобилей на иностранной регистрации перекрыли центр Киева в районе правительственного квартала.