Актер "Дизель шоу" дрожащим голосом обратился к поклонникам (видео) [ Редактировать ]
Актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин, которому врачи прописали постельный режим после трагического ДТП, обратился к поклонникам на своей странице в Instagram.
Артист записал видеообращение, в котором поблагодарил поклонников за поддержку.
"Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, придает сил, и надеюсь, вдохновит на предстоящих концертах! Пока рано говорить о чем-то конкретное, всем нужно отойти физически и тем более морально", - сказал он, едва сдерживая слезы.
"Надеюсь, что вскоре мы найдем в себе силы, и будет пытаться вас радовать", - добавил Евгений.
Сейчас большинство участников коллектива проходят восстановление после аварии. В частности, Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей, Евгений Сморыгин прописан постельный режим до конца года, Виктория Булитко оправляется от события морально и физически, Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе, Максим Нелипа понемногу выздоравливает, но также все еще ходит в гипсе .
Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, прибавляет сил, и надеюсь, вдохновит на будущие концерты! Пока рано говорить, о чем то конкретном, всем нужно отойти физически и тем более морально. #будемжить
Публикация от Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni)
Ранее мы писали о том, что актер "Дизель Шоу" изменился до неузнаваемости после ДТП.
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