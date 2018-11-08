Актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин, которому врачи прописали постельный режим после трагического ДТП, обратился к поклонникам на своей странице в Instagram.

Артист записал видеообращение, в котором поблагодарил поклонников за поддержку.

"Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, придает сил, и надеюсь, вдохновит на предстоящих концертах! Пока рано говорить о чем-то конкретное, всем нужно отойти физически и тем более морально", - сказал он, едва сдерживая слезы.

"Надеюсь, что вскоре мы найдем в себе силы, и будет пытаться вас радовать", - добавил Евгений.

Сейчас большинство участников коллектива проходят восстановление после аварии. В частности, Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей, Евгений Сморыгин прописан постельный режим до конца года, Виктория Булитко оправляется от события морально и физически, Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе, Максим Нелипа понемногу выздоравливает, но также все еще ходит в гипсе .

Ранее мы писали о том, что актер "Дизель Шоу" изменился до неузнаваемости после ДТП.