Чергова історія булінгу збурила соцмережі. Цього разу історія сталася у Львові. Вчителька перед усім класом - у грубій формі відмовилася брати учня в поїздку, бо під час минулої екскурсії - йому стало зле. І якби один з присутніх не записав цієї розмови на телефон - ніхто б і не повірив, що педагог із 20-річним стажем може дозволити собі таке.

Репортаж Галини Якушко.

"Якщо треба, батько поїде з ним! - Батьків ми не берем! Ніхто не буде вашу ригачку збирати. Я перепрошую. - Ще раз, як ви сказали? - Ніхто не буде ригачку збирати і переносити!", - цю розмову з учителькою записав батько одного з учнів початкових класів із Львівського ліцею №2.

Діти збирались на екскурсію до обсерваторії, розташованої за містом. Проте брати хлопчика - вчителька відмовилась. Більше того - ці та інші образливі слова кілька разів повторила при всьому класові. А все нібито через те, що торік учневі стало зле в автобусі.

"Вона на уроці спитала: хто з дітей хто хоче поїхати в поїздку. Діти всі підняли руку. Мій так само підняв руку. Вона говорить: Діма, встань, ти з нами не поїдеш, тому що ти ригаєш", - розповідає Олександр Тарасюк, батько хлопчика.

Олександр обстежив сина в лікаря. Хлопця визнали здоровим. А зле дитині стало - імовірно, через отруєння. Пояснень від учительки ми не отримали.

"Я утримаюсь від надання коментарів до закінчення розгляду цього питання", - заявила Вікторія Коберська, вчителька.

Директорку школи цей запис телефонної розмови - приголомшив. Каже - це педагог з 20-річним стажем. Такого від неї не очікувала:

"Мені прикро це чути".

У відділі освіти почали службове розслідування. Проте активісти, які відстежують порушення в школах, певні: це ніщо інше, як знущання з дитини.

"Є новий закон про булінг. Він повністю всі дії, які вчинено педагогами - вони всі підпадають під цей закон. Це цькуваня, це приниження гідності", - наголосила Олена Пономарьова, керівник ГО "Батьківська рада Львівщини".

Вчителька й далі працює. Ані догани, ані усунення з посади - допоки немає висновків службового розслідування. Сім'я дитини готова прийняти хоча б прості вибачення від педагога. Та поки що ані батьки, ані хлопчик їх не почули.