Троє військових поранені минулої доби під час бойових дій на Донбасі. Російські окупанти збільшили кількість обстрілів - два десятки разів відкривали прицільний вогонь по позиціях Збройних Сил.

Із гранатометів та великокаліберних кулеметів атакували укріплення неподалік Зайцевого, Пісків, Красногорівки та Гнутового. Зі 120 калібру найманці били по оборонцях Луганського, а в районі Павлополя - застосували міномети 82 калібру, БМП та зенітний комплекс.

За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще трьох - поранено.