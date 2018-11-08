На Донбасі активізувалися диверсійні групи бойовиків [ Редактировать ]
Окупанти кілька разів атакували армійців поблизу Кримського на Луганщині та на Маріупольському напрямку. А на ділянці Горлівка - Авдіївка російські найманці кинули в бій важку артилерію. Обстріли тривали цілий день.
На одному з опорних пунктів нашої оборони побував Геннадій Вівденко.
"Вот такое у нас перемирье. Это тяжелая артиллерия работает 152 мм".
Кілька годин тому окупанти активно поливали вогнем ці позиції. Тепер із важкого озброєння б'ють по сусідніх.
"Це виходи були від них, і тут добре гатять і там добре гатять, і вдень і вночі, і ввечері немає конкретики - коли хочуть, тоді і розпочинають. На нашій ділянці провокації кожен день", - розповідає Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.
На цій ділянці неодноразово фіксували спроби прориву диверсійних груп противника. Наші бійці встигають їх помітити та відсікти. Так і сталося днями.
"Вони як "сили тьми" - коли спускається туман або темнішає - починають проявляти активність. Нас здивувати важкувато, ми весь час знаходимося у готовності. Ком алягер", - говорить Едуард, військовослужбовець Збройних сил України.
Українське важке озброєння від лінії зіткнення давно відведене. Від щоденних ворожих провокацій бійці відбиваються всім, чим дозволяють Мінські угоди. Найдієвіше та найпереконливіше - ось це.
Це головна зброя українських піхотинців на передовій - великокаліберний кулемет ДШК. З нього в основному і дається відсіч ворогу. Бійці настільки поважають цю зброю, що дали їй людське ніжне ім'я.
"Це наша "Дарья Іванівна" - капризна дівчинка, але безвідмовна. Настрій з'являється, тоді вона весело себе веде", - жартує Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.
Кухар опорного пункту Андрій - повернувся з бойового чергування в бліндажі, що за кілька метрів звідси. Обід готовий. Каже, хоч умови й польові, та тут, на самій передовій, у нього є зручне обладнання. І за новим наказом командування - урізноманітнено раціон бійців.
"Ось це у нас термобокс - нас рятує. Привозять нам йогурт, то щоб не розтанув. Це по нововведенням - як ввели, скрізь почали і нам привозить", - показує Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.
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