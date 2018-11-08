Поблизу метро "Лісова" винищили дерева [ Редактировать ]
Продовження сумної історії "Лісового масиву" в Києві.
Нещодавно ми розповідали, як улітку в Деснянському районі столиці неподалік станції метро "Лісова" раптово загинули всі дерева - загалом близько трьох сотень. Спершу пожовкли, а згодом - засохли. Усі були з отворами, в яких виявили залишки хімічних речовин, буцімто вони й отруїли рослини зсередини. А сьогодні зранку невідомі люди почали вирубувати ці дерева. Доки їх не зупинили лісничі.
"Було п'ять чоловік зранку, коли їх побачили. Дві бензопили працювали, наших було три чоловіка, вони за ними пішли, ті бензопилу кинули і повтікали. Поки поліція приїхала, то вже нікого не було", - розповів В'ячеслав Дейнюк, інженер охорони лісу КП "Дарницьке лісопаркове господарство".
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