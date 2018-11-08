Мешканець Запоріжжя переправляв поштою запчастини до літаків [ Редактировать ]
Запчастини до літаків - поштою. Саме так мешканець Запоріжжя намагався доправити до однієї з країн Східної Азії обладнання до авіаційних двигунів.
Деталі - подвійного призначення. Тобто можуть бути використані як на цивільних, так і на військових літаках.
Співробітники СБУ затримала чоловіка, коли він приніс посилку до відділення міжнародної кур'єрської служби. Відправлення - вилучили.
Нині слідчі з'ясовують - де він взяв запчастини, та хто ще може бути причетний до злочину. Єдине підприємство в Україні, де виготовляють запчастини до авіаційних двигунів - Запорізький "Мотор Січ". То ж не виключно, що поцупили їх саме звідти.
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