Депутат Верховной Рады Украины Валерий Дубиль (фракция "Батьківщина") заявил, что появление в зале парламента законопроекта №6634 еще раз демонстрирует, что у власти нет четкого понимания и единой концепции проведения медицинской реформы, а те непродуманные и псевдореформаторские действия, которые она делает - только предвыборный пиар и "реформа под выборы". Об этом он сообщил в ходе визита в Черниговскую область.

Народный депутат убежден, что власть не думает о реформе ради людей, а просто эксплуатирует значимые для людей темы.

"Сейчас крайне необходимо развивать первичную медицинскую помощь на основе семейной медицины. Сравнил новый законопроект №6634, который вчера вынесли в зал, с уже действующим законом №2168 (о государственных финансовых гарантиях), который приняли в прошлом году. Пришел к выводу, что власть вообще не понимает, что делает. Положения этих 2 документов, которые должны быть направлены на развитие, противоречат друг другу", - подчеркнул Дубиль.

Так, если в новом законопроекте №6634 государство гарантирует бесплатное предоставление первичной медицинской помощи на основе принципов семейной медицины в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, то в уже действующем №2168 - полную оплату ... медицинских услуг первичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности или физическим лицом-предпринимателем.

То же и с источниками финансирования - если действующий закон №2168 определяет единственным источником финансирования первичной медпомощи Нацслужбу здоровья, то в новом законопроекте №6634 таких источников - целый ряд. Кроме того, в новом законопроекте предлагается провести децентрализацию финансирования, тогда как уже действующим введена полная централизация.

"Несмотря на то, что у этих законодательных инициатив одни авторы, такое впечатление, что эти документы описывают разную систему оказания первичной медицинской помощи. Таких нестыковок масса. Так какую систему здравоохранения мы строим и как оказывать украинцам первичную помощь? По уже принятым законом №2168, или по предложенному законопроекту?" - резюмировал народный депутат.