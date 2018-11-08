Блокування децентралізації зашкодить розвитку регіонів та формуванню місцевих бюджетів - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Формування об'єднаних територіальних громад блокувати не можна - на цьому наполягає Володимир Гройсман. Прем'єр обурений тим, що створення ОТГ в кількох областях України тимчасово зупинили судові рішення.
Гройсман впевнений - така ситуація може зашкодити розвитку регіонів та формуванню місцевих бюджетів. Та попри це - децентралізація в Україні не зупиниться, запевнив прем'єр.
"Зараз я бачу, що процес уповільнюється і це викликано в тому числі супротивом і бачу, що є перешкоджання процесу децентралізації. Ми бачимо сьогодні час від часу - то на рівні районів, то на рівні областей - районні адміністрації, обласні адміністрації, районні ради, суди блокують процес об'єднання. Я все зроблю, щоб процес був розблокований, щоб ніхто не наважувався цього блокувати, не дивлячись на будь-які чиїсь політичні ігрища", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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