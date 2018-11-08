Україна отримає 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Півмільярда євро макрофінансової допомоги отримає Україна від Євросоюзу - президент повідомив про це під час з'їзду Європейської народної партії у Гельсінкі.
Петро Порошенко зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та головою Європейської ради Дональдом Туском. Основна тема переговорів - протидія втручанню Росії у справи інших країн.
"Я закликав лідерів обов'язково мобілізуватися, забезпечити єдність і продовжити санкції проти РФ у зв'язку з відсутністю будь-якого прогресу щодо імплементації Мінських домовленостей, забезпечення режиму припинення вогню і виведення російських військ і російської артилерії з української території, забезпечити прогрес в частині звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях Криму", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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