Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики сім разів відкривали вогонь по наших позиціях. Біля Кримського застосували заборонені міномети. Найчастіше стріляли на Донецькому й Маріупольському напрямках. З передової - репортаж Геннадія Вівденка.

"Вот такое у нас перемирье. Это тяжелая артиллерия работает 152 мм".

Кілька годин тому окупанти активно поливали вогнем ці позиції. Тепер із важкого озброєння б'ють по сусідніх.

"І тут добре гатять і там добре гатять, і вдень і вночі, і ввечері немає конкретики - коли хочуть, тоді і розпочинають", - розповідає Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.

На цій ділянці неодноразово фіксували спроби прориву диверсійних груп противника. Наші бійці встигають їх помітити та відсікти. Так і сталося днями.

"Вони як "сили тьми" - коли спускається туман або темнішає - починають проявляти активність", - говорить Едуард, військовослужбовець Збройних сил України.

Українське важке озброєння від лінії зіткнення давно відведене. Від щоденних ворожих провокацій бійці відбиваються всім, чим дозволяють Мінські угоди. Найдієвіше та найпереконливіше - ось це.

Це головна зброя українських піхотинців на передовій - великокаліберний кулемет ДШК. З нього в основному і дається відсіч ворогу. Бійці настільки поважають цю зброю, що дали їй людське ніжне ім'я.

"Це наша "Дарья Іванівна" - капризна дівчинка, але безвідмовна. Настрій з'являється, тоді вона весело себе веде", - жартує Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.

Кухар опорного пункту Андрій - повернувся з бойового чергування в бліндажі, що за кілька метрів звідси. Обід готовий. Каже, хоч умови й польові, та тут, на самій передовій, у нього є зручне обладнання. І за новим наказом командування - урізноманітнено раціон бійців.

"Ось це у нас термобокс - нас рятує. Привозять нам йогурт, то щоб не розтанув. Це по нововведенням - як ввели, скрізь почали і нам привозить", - показує Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.