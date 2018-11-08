Пологи, які закінчилися в реанімації. У Рівному малюк вже більше тижня перебуває у комі. Батьки звинувачують в усьому акушера й вимагають, щоб його покарали. Усі деталі розкажуть мої колеги.

Хамство і непрофесійність - саме так описує роботу свого акушера молода мама з Рівного. Жінка пережила тяжкі пологи, унаслідок яких була скалічена її дитина. Малюк одразу після народження впав у кому. У своїй біді батьки звинувачують лікаря Рівненського пологового будинку й вимагають, щоб того покарали.

Деталі цієї історії - в наступному сюжеті.

У Рівненській обласній дитячій лікарні медики борються за життя немовляти. Новонародженого хлопчика сюди до реанімації доправили просто з пологового будинку. Малюк у комі вже понад тиждень.

"Стан дитини вкрай важкий. У дитини діагноз - ушкодження центральної нервової системи, мозкова кома 4 ступеня", - повідомив Олег Пашинський, в. о. завідувача відділення реанімації новонароджених Рівненської обласної дитячої лікарні.

Під відділенням чергують мама з татом. Вони вже навіть охрестили дитину - просто в реанімації. Назвали Яном. Це їхній довгоочікуваний первісток.

"Ми постійно ходили на УЗД, ми постійно записували для нашого малого сина відео на майбутнє, щоб потім, коли він виросте, змонтувати показати йому якийсь невеликий фільм", - говорить Леонід Редько, батько.

У тому, що дитина в комі, батьки звинувачують медиків. Анастасія розповідає, пологи були надто тяжкі, а лікарі відмовлялися робити анестезію чи кесарів розтин.

"Коли в мене починалися потуги я казала, що в мене не виходить. Він каже: "Дєвочка … ти не на дискотеку попала. Я казала: я не можу. Він кричить на мене. Коли вже дитину мені положили, дитину вже від мене забрали. Я питала. Чого дитина не дихає? То він мені сказав: "Бо ти так, тужилася". Лікар зі стажем. Чого він з таким стажем бачить, що дитина ще в утробі, пропадає серцебиття. Чого мене просто взяти і не прокесарить? Жильчук Ігор Євгенович - лікар-акушер, я так розумію", - розповідає Анастасія Редько, породілля.

Анастасія народжувала ось у цьому пологовому будинку в Рівному. Лікаря, який приймав пологи, - зараз на роботі не має. Очільник медустанови свого колегу не виправдовує, проте, каже, його поки що не усунули з посади. Запевняє - інцидент розслідуватиме комісія.

"Створюється комісія із залученням експертів з обласного управління охорони здоров'я. Всі історії даються на рецензію, історія дитяча, історія доросла. Будуть запрошені рецензенти, члени комісії і роблять висновок", - запевнила Ольга Голуб, в. о. головного лікаря міського пологового будинку Рівного.

Батьки хлопчика вимагають покарання для Ігоря Жильчука. Звернулися до поліції.

"За фактами неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для дитини - поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України", - повідомила Марія Юстицька, речниця поліції Рівненської області.

Якщо провину лікаря доведуть - він може потрапити за ґрати на 3 роки. Примітно, що це не єдиний інцидент в акушерській практиці Жильчука. Після розголосу цього випадку - жінки, які раніше в нього народжували, наважилися розповісти свої історії ускладнених пологів.