Про креативну економіку сьогодні говорили на міжнародному Форумі у столиці. Що це таке, та як її впроваджують в Україні - розкаже Юлія Жешко.

Культуру та політику об'єднали сьогодні тут - на міжнародному форумі "Creative Ukraine". Попри мистецьку направленість заходу, 16 країн-учасників налаштовані об'єднатись та розвинути законодавчі системи світу.

Політики, дипломати, актори та підприємці зустрілись з цього приводу вже вдруге. Як і торік, Форум розпочався зі слів прем'єра. Який одразу розвіяв міфи - начеб то культура і економіка не мають нічого спільного.

"Креативні індустрії приносять 4% ВВП України. І це навіть більше їхнього внеску по всьому світі. Креативні індустрії - це здатність перетворювати наші смаки на цінний ресурс. Спроможність не цуратись економічної вартості культури", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Україна вже може ділитися досвідом, відзначають в Уряді. Адже держава фінансує стартапи, допомагає створювати бізнес-інкубатори та воркшопи.

"IT- галузь, одна з тих, що додає вартості і будівництву, і аграрному сектору, і машинобудуванню. До енергетики і до всіх інших напрямків. Ми сьогодні намагаємось долучитись о креативних індустрій ЄС і показати яким шляхом може розвиватись креативна економіка", - говорить Генадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Не в рамках благодійності, а завдяки талановитим кадрам, Україна отримала підтримку від десятка країн ЄС, зазначають європейці.

"Ми будемо докладати максимум зусиль, аби ця країна отримала максимум вигоди від участі у Європейських креативних програмах. Тобто, цей сектор має бути одним з пріоритетних у нашому співробітництві протягом наступних років", - запевнив Хьюг Мінгарелі, надзвичайний і повноважний посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС в Україні.

Міністри та чиновники наполягають - плани змінити систему не мають залишитись лише на папері. Кажуть, зараз саме час на практиці долучити чиновників до креативної індустрії. Учасники зізнаються, такими пропозиціями приємно здивовані.

"Я не ожидал услышать от госслужащих, что они о таком думают. Но эта мысль правильная", - говорить Юрій Богачков, учасник форуму.

До того ж, нові урядові проекти вже на етапі розробки.

"Смарт-спеціалізація регіонального розвитку. Це те, що дасть можливість подивитись на майбутній розвиток громади", - переконаний Генадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

"В кожному місті повинен бути дизайнер міста. Щоб хаотична забудова не руйнувала навколишнє середовище. Щоб усі будівельні компанії мали якийсь концепт", - закликає Євген Нищук, міністр культури України.

Презентувати новації планують у найближчому майбутньому.