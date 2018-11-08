"Укрпошта" має й надалі доставляти пенсії. Про це сьогодні говорили на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики. Його голова Сергій Каплін упевнений - у пошти достатньо ресурсів, аби не припиняти роботу. Нардеп наполіг на створенні робочої групи для вирішення питання. Також під час наступного засідання - керівництво "Укрпошти" має надати детальний звіт про роботу за останні роки.

"Вони з такою заробітною платою в півмільйона гривень, а плюс там ще надбавки і так далі, і так далі, і там виходить цілий мільйон, - заявляють про те, що "вони не можуть", "у них не вистачає" сили, розуму, команди, фінансування, придумати, як працювати "Укрпошті", заробляти самостійно гроші і не залазити в кишеню простому українцю, простому пенсіонеру", - наголосив Сергій Каплін, голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики.

"В сотнях населенных пунктах, особенно в сельской местности "Укрпочта" - это единственное место связи с миром, общения, получения информации, доступ из внешнего мира к людям. И, конечно, сегодня задача правительства - не допустить закрытия "Укрпочты" и не допустить сокращения почтальонов в нашей стране", - заявила Наталя Королевська, народний депутат, "Опозиційний блок".