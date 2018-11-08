Київський окружний адмінсуд підтвердив законність будівництва житлового комплексу "Патріотика на озерах" [ Редактировать ]
Крапка у справі "Патріотики на озерах". Київський окружний адмінсуд відхилив позов організації "Екопарк-Осокорки" про заборону зведення житлового комплексу у столиці. Чому? Знає Даніїл Снісар.
Визнати незаконним дозвіл на будівництво комплексу "Патріотика на озерах" у суді намагалися члени громадської організації "Екопарк осокорки".
Голову цієї спілки, нагадаємо, звинувачують у несплаті податків. Судова тяганина тривала не один місяць. Напередодні київський окружний адмінсуд поставив крапку у справі. Оскільки компанія "Аркада Будівництво" здійснила усі необхідні кроки на етапі оформлення документів і погодила зведення комплексу на Осокорках зі столичними будівельними структурами - для задоволення позову "Екопарку" підстав немає.
"Суд підтвердив законність дозволу на виконання будівельних робіт. Це для нас є очікуваним рішенням суду. Оскільки забудовник на етапі підготовки на отримання дозволу ретельно проходив передбачену законом процедуру і підтримав необхідні дії на його отримання", - заявив Павло Омельчук, юрист ТОВ "Контактбудсервіс".
Про "Патріотику на озерах" - говорили сьогодні й на виїзному засіданні науковців та екологічних відомств. Круглий стіл провели на березі озера Небреж - саме його збереженням переймаються місцеві активісти. Про те що, земля тут призначена для зведення житла - неодноразово наголошували у КМДА.
"Забудова буде здійснюватись в межах міст. Нікуди ми від цього не відіймо. Але ж вона повинна здійснюватись до вимог чинного законодавства", - наголосила Ніна Коновалова, заступник начальника Басейного управління середнього Дніпра.
"Чтобы этот водоем получил полноценную жизнь - это очень и очень нужно многое вложить. Первое - труда, старания. Это и прибережная территория. Этим должен кто-то заниматься", - наголосив Олександр Чистяков, голова асоціації риболовів України.
"Аркада будівництво" - перша компанія, яка узяла під свою відповідальністю усю рекреаційну зону, враховуючи озеро Небреж. Обіцяють створити тут екологічно чисту територію. Для цього вже почали висаджувати дерева та зариблювати водойми. Планують звести й водоочисні споруди, обслуговувати прибережну зону.
"Ми підкріпилися науковцями та екологічними експертизами. Якщо зараз наші опоненти стверджують, що немає екологічної оцінки, там іще чогось іншого - нам зараз буде підготовлено на базі Академії наук України, в розріз цього проекту - буде зроблена детальна екологічна оцінка цього будівництва. Буде абсолютно посилено саме екологічну і соціальну орієнтованість цього проекту", - запевнила Людмила Горінська, начальник служби зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Аркада-будівництво".
Представники забудовника вкотре наголосили - відкриті до діалогу з місцевими жителями та готові обговорювати спільно з громадою будь-які спірні питання.
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