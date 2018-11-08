Манфред Вебер став кандидатом у президенти Єврокомісії [ Редактировать ]
Кандидат з великими шансами стати президентом Єврокомісії. Манфред Вебер очолив передвиборний список консерваторів. Вже влітку він може стати першим німцем за останні 50 років, який стане головою однієї з найвпливовіших європейських інституцій. Чого від нього чекати - розповість Тетяна Логунова.
Об'єднана Європа незабаром може заговорити з ледь помітним баварським акцентом. Європейська Народна Партія визначилася з номінантом на посаду президента Єврокомісії. Консерватори зробили ставку на німця - голову фракції політсили в Європарламенті Манфреда Вебера.
Баварець, консерватор і протеже Ангели Меркель. Про бажання очолити Єврокомісію Манфред Вебер заявив на початку вересня. Сьогодні ж на конгресі Європейської Народної Партії у Гельсінкі - став офіційним кандидатом від цієї політичної сили. У ході таємного голосування його підтримали 492 делегати. Головний конкурент - колишній фінський прем'єр Александер Стубб отримав значно менше голосів - 127.
"Я європеєць. Я хочу відкрити нову главу - не злості, а оптимізму. Не страхів, а надії. Не ще більшого націоналізму, а солідарності", - заявив Манфред Вебер, кандидат на посаду голови Єврокомісії від ЄНП.
Щоб реалізувати свої плани - Веберу треба почекати. Спочатку консерватори під його керівництвом повинні виграти вибори до Європарламенту. Потім кандидатуру німця повинні схвалити усі лідери ЄС і винести її на голосування новообраного Європарламенту. Якщо все пройде без проблем, влітку Манфред Вебер може змінити на посаді голови Єврокомії Жана-Клода Юнкера.
Про свої пріоритети на посаді голови Єврокомісії Вебер вже трохи розповів. Він хоче надійніше захистити кордони Євросоюзу і зобов'язати усі країни ЄС приймати біженців. Мріє, щоби європейські лікарі якнайшвидше винайшли ліки від раку і готовий інвестувати у масштабні дослідження. Планує згуртувати усіх членів ЄС і виступає проти вступу до об'єднаної Європи Туреччини.
А ще Вебер відомий як послідовний критик політики Москви. Він неодноразово звинувачував Росію в агресії проти України і засуджував плани будівництва газогону "Північний Потік-2". Цей проект, вважає Вебер, суперечить зовнішній політиці Європейського Союзу та загрожує його енергетичній безпеці.
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