Чому турецьку королеву краси запроторили до в'язниці? Та як у США святкують день народження Міккі Мауса? Про це та інше - в нашому огляді.

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Королева "Євразії-2016", турецька модель Сібел Деміралп потрапила у в'язницю. Виявилося, що 25-річна красуня причетна до викрадення бізнесмена. Після знайомства в інтернеті Сібел запропонувала дівчині зустрітися. А коли приїхав за вказаною адресою, на нього чекали п'ятеро бандитів. Вони побили підприємця й вимагали гроші. Той заплатив, та після звільнення звернувся до поліції. Усіх членів угруповання затримали. Деміралп визнала свою провину і тепер проведе за ґратами 13 років.

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Осяяні ліхтарями будинки, молитовні церемонії, свічки та феєрверки. У Індії розпочався фестиваль вогнів - Дівалі. Щоосені в країні святкують перемогу світла над темрявою - добра над злом. Індійці запалюють ліхтарі, запускають феєрверки, дарують рідним солодощі. А також ретельно прибирають оселі та відчиняють вікна й двері - чекають на прихід богів.

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У Дональда Трампа новий конфлікт із пресою. Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN. На прес-конференції після завершення проміжних виборів до Конгресу американського президента роздратували кілька гострих запитань від Джима Акости. Після суперечки щодо міграційної політики та імовірного втручання Росії у вибори 2016 року, Трамп попросив журналіста віддати мікрофон, той - відмовився. За це господар Білого дому публічно назвав Акосту грубіяном.

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Майже 250 нових "Боїнгів" можуть мати фатальну несправність. Після авіакатастрофи літака в Індонезії компанія-виробник вирішила надіслати операторам попередження про можливі технічні негаразди. Йдеться про нові моделі - "Боїнг-737 Макс". У них датчик контролю польоту може видавати хибні показники. Інформація з бортового самописця розбитого лайнера підтвердила: в літака були некоректні дані про швидкість та висоту.

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Міккі Маусу - 90 років. З цієї нагоди компанія "Дісней" відкрила в Нью-Йорку виставку, присвячену відомому мультиплікаційному персонажу. Експозиція розповідає про життя й пригоди популярного мишеняти та його друзів. Відвідувачі можуть подивитися перші мультики про Міккі Мауса, сфотографуватися біля оригінальних стендів та навіть скуштувати морозиво, створене спеціально з нагоди свята.