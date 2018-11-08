Зірковий армрестлінг. Уже за тиждень українці покажуть силу на турнірі Vendetta All Stars. Це п'ятдесяте ювілейне змагання, воно відбудеться у Польщі - у рамках Кубку світу серед професіоналів "Злотий Тур". Продовжить Ірина Баглай.

Чи не найцікавішим двобоєм турніру має стати титульний поєдинок нашого богатиря Андрія Пушкаря із росіянином Денисом Ципленковим. На кону - титул чемпіона світу, володарем якого є українець.

"Стать чемпионом легче, чем отстаивать титул", - зізнається Андрій Пушкар, володар кубка світу серед професіоналів в абсолютній вазі, володар чемпіонського поясу в абсолютній вазі за версією Professinal armwrestling league.

Обидва армрестлера - у топі найсильніших чоловіків планети. Ципленкова через його габарити прозвали "Халком". 15-кратний чемпіон світу Андрій Пушкар об'єктивно оцінює свого візаві. Неодноразово вже вступав з ним у двобій.

"Денис Цеплынков, я вже казав про це, - він є самий сильний з атлетів, з якими я боровся. Надзвичайно велика рука, незручна - це важливо, тому що коли рука велика - ти не можеш використати всю свою силу. Велике зусилля на кисті, це його плюс, він незручний для мене суперник, свої шанси оцінюю приблизно 50-50", - говорить Андрій Пушкар, володар кубка світу серед професіоналів в абсолютній вазі, володар чемпіонського поясу в абсолютній вазі за версією Professinal armwrestling league.

Незручний навіть для найсильнішого Андрія Пушкаря Олег Жох теж братиме участь у турнірі в польському Румі, де представлятиме Україну. Олег прославився своєю унікальною непереможною лівою. Навіть зовні видно - вона удвічі більша за праву руку.

"Самий основний, моя коронка - це верх поборотися, верхом нав'язати свою боротьбу, свою натяжку і свою незручну, можливо, руку", - говорить Олег Жох, чемпіон світу з армрестлінгу серед професіоналів.

Але цього разу Олегові доведеться змагатись правою. Тож велике значення матиме тактика і знання особливостей противника.

Від своєї тактики, тобто, потужного та миттєвого старту - не відходитиме і Андрій Пушкар.

"Я стараюсь всю борьбу сразу сконцентрировать и ударить в нужное мне место", - говорить Андрій Пушкар, володар кубка світу серед професіоналів в абсолютній вазі, володар чемпіонського поясу в абсолютній вазі за версією Professinal armwrestling league.

Хоча силу та габарити в армфайті все ж ніхто не відміняв, вважає ще один український монстр армрестлінгу Рустам Бабаєв.

"Сила самое первое, против полутонны плиты - каким бы ты технически грамотным ни был - ты не удержишь ее. Плюс габариты еще много значат - за счет антропометрии соперник не может использовать свой КПД. Можно давить отсюда, можно отсюда и сила будет другой, и кисть отломается. То есть, взял вот так и вот так - разница большая", - говорить Рустам Бабаєв, чемпіон світу з армрестлінгу серед професіоналів.

Загалом у "Вендетті" візьмуть участь армрестлери з 25 країн світу. Він триватиме два дні: 17 та 18 листопада.