В киевской школе первоклассницу ударило током [ Редактировать ]
В Киеве первоклассница впала в кому после приступа в школьной столовой. По мнению учеников и родителей, ее ударило током от неисправного стола. Об этом написало издание "Факты".
По словам детей, девочка Аиша Сулиман хотела взять булочку, но вдруг закричала и не могла оторвать руку от покрытия стола около 10 секунд. После этого она пережила клиническую смерть и впала в кому. Мать потерпевшей Марина рассказывает, как учительница сообщила ей о том, что дочери стало плохо.
"Забегаю туда, а Аиша лежит на столе, не дышит. Ее открытые глаза были залиты кровью. Она находилась в таком состоянии 23 минуты. Врачи даже зафиксировали клиническую смерть", - говорит она.
Женщина рассказала, что уже в школе старшеклассница попыталась рассказать ей о том, что произошло на самом деле, но этому помешали чиновники из районного управления, приехавшие на место событий.
"Она кричала на всю столовую! Мы с ней стояли в одной очереди. Я видел, как эта девочка схватилась за металлический раздаточный стол - в ту же секунду вздрогнула и закричала. Все испугались и отбежали в сторону. А она продолжала кричать и… не могла оторвать руку от стола. Секунд через десять она потеряла сознание. Один мальчик в очереди сказал, что его тоже ударило током", - рассказывает о происшествии старшеклассник Стефан.
По словам матери пострадавшей, Аиша находилась в глубокой коме три дня. Только на 16-й день она была переведена в неврологию с очень серьезными повреждениями мозга.
В администрации учебного заведения отрицают удар током, а убеждают, что у девочки были проблемы с сердцем. Любопытно, что и директор школы, и медсестра, которая реанимировала первоклассницу, уволились после инцидента. В полиции было открыто криминальное дело, но экспертиз пока еще не проводили.
"Аиша уже дома, и врачи не знают, сколько времени она пробудет в вегетативном состоянии. На восстановление могут уйти месяцы, а возможно, и годы. Я понимаю, что расследование никак не повлияет на состояние Аиши, но буду настаивать на нем. Я привела в школу здорового ребенка, а забрала ее в состоянии комы после клинической смерти. Старые столы с подогревом есть во многих столовых, и не факт, что везде соблюдаются правила безопасности", - рассказывает мать пострадавшей Марина Сулиман.
Ранее мы писали о том, что ребенка убило током в Ривне.
по теме
Школьники жестоко избили девочку на перемене
Под Харьковом в школе группа учеников жестоко напала на 11-летнюю девочку
Зіпсована екскурсія: львівська вчителька у грубій формі образила учня
Якби ця розмова не була записна на телефон - ніхто б не повірив, що педагог із 20-річним стажем може так принижувати дитину
Протест відчаю у Делі: що вимагають індійські школярі?
Життя майбутніх поколінь залежить від нинішніх політичних рішень влади Індії
Пожар под Киевом унес жизни двоих детей
Жуткий пожар в Киевской области забрал жизни целой семьи
Под Киевом пьяный мужчина сбил десятилетнюю девочку
Под Киевом девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и сестрой, сбил пьяный мужчина