В Киеве первоклассница впала в кому после приступа в школьной столовой. По мнению учеников и родителей, ее ударило током от неисправного стола. Об этом написало издание "Факты".

По словам детей, девочка Аиша Сулиман хотела взять булочку, но вдруг закричала и не могла оторвать руку от покрытия стола около 10 секунд. После этого она пережила клиническую смерть и впала в кому. Мать потерпевшей Марина рассказывает, как учительница сообщила ей о том, что дочери стало плохо.

"Забегаю туда, а Аиша лежит на столе, не дышит. Ее открытые глаза были залиты кровью. Она находилась в таком состоянии 23 минуты. Врачи даже зафиксировали клиническую смерть", - говорит она.

Женщина рассказала, что уже в школе старшеклассница попыталась рассказать ей о том, что произошло на самом деле, но этому помешали чиновники из районного управления, приехавшие на место событий.

"Она кричала на всю столовую! Мы с ней стояли в одной очереди. Я видел, как эта девочка схватилась за металлический раздаточный стол - в ту же секунду вздрогнула и закричала. Все испугались и отбежали в сторону. А она продолжала кричать и… не могла оторвать руку от стола. Секунд через десять она потеряла сознание. Один мальчик в очереди сказал, что его тоже ударило током", - рассказывает о происшествии старшеклассник Стефан.

По словам матери пострадавшей, Аиша находилась в глубокой коме три дня. Только на 16-й день она была переведена в неврологию с очень серьезными повреждениями мозга.

В администрации учебного заведения отрицают удар током, а убеждают, что у девочки были проблемы с сердцем. Любопытно, что и директор школы, и медсестра, которая реанимировала первоклассницу, уволились после инцидента. В полиции было открыто криминальное дело, но экспертиз пока еще не проводили.

"Аиша уже дома, и врачи не знают, сколько времени она пробудет в вегетативном состоянии. На восстановление могут уйти месяцы, а возможно, и годы. Я понимаю, что расследование никак не повлияет на состояние Аиши, но буду настаивать на нем. Я привела в школу здорового ребенка, а забрала ее в состоянии комы после клинической смерти. Старые столы с подогревом есть во многих столовых, и не факт, что везде соблюдаются правила безопасности", - рассказывает мать пострадавшей Марина Сулиман.

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