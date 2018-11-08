В четверг, 8 ноября, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в целом за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. Владельцы автомобилей остались недовольны законом. Об этом говорится в видеозаписи движения "АвтоЕвроСила" на странице в Facebook.

Так, водителей "евроблях" не устраивают новые акцизные ставки, поэтому они требуют от президента ветировать принятый закон о растаможивании евроавто.

В свою очередь глава движения "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич во время митинга под Радой выразил недовольство содержанием закона, принятого парламентом сегодня, 8 ноября.

Он уверен, что этот документ "поставил их на колени" и “забирает последние деньги с владельцев авто на еврономерах”.

"Депутаты должны доработать Закон и уменьшить размеры акцизов для растаможки иностранных автомобилей при ввозе в Украину", - уверены водители авто на еврономерах.

Также они требуют отменить акцизный налог и вообще убрать из формулы расчета акциза коэффициент возраста.

В случае непринятия их требований, участники движения обещают организовать всеукраинский бойкот.

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