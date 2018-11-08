В матче четвертого тура розыгрыша Лиги Европы киевское "Динамо" на НСК "Олимпийском" принимало французский "Ренн".

После драматичной победы во Франции столичный коллектив немного подпортил себе настроение, обидно уступив в чемпионате Украины главному конкуренту за медали - донецкому "Шахтеру".

Впрочем, ситуация у "Ренна" не намного лучше. Спустя четверть календарных матчей в национальном чемпионате команда Сабри Лямуши занимает лишь 12 строчку, да и "евровесна" последних под большим вопросом.

По сравнению с матчем двухнедельной давности, тренер "бретонцев" сделал сразу семь замен. Со старта вышли Бен Арфа и Буригард, а Йоханссон и Гренье вовсе остались во Франции. Александр Хацкевич оставил в замене Гармаша и Морозюка. Шепелев пропускал матч из-за дисквалификации. Их место заняли Цыганков, Че Че и Шапаренко.

Команды довольно резво начали поединок. Уже на первой минуте французы пробили по воротам Бойко, однако мяч и приблизительно не летел в створ.

Киевляне долго не отсиживались в обороне и ответили "бретонцам" двумя опасными штрафными. А на 13-й минуте и вовсе открыли счет в матче. Вербич после подачи Цыганкова с углового оказался проворнее всех в штрафной площади "Ренна".

После пропущенного мяча французы поджали столичный клуб. Но именно последние вновь чуть не забили. Киевляне воспользовались обрезкой "Ренна", выбежали 3 в 1, однако Шапаренко сильно отдал на Вербича, словенец просто не дотянулся.

В конце первого тайма команды несколько снизили темп игры, однако преимущество "Динамо" было колоссальным как по владению, так и по ударам.

После перерыва Сабри Лямуши усилил атакующую линию, выпустив Ньянга вместо Траоре. Так, на 55-й минуте "динамовцы" чудом не пропустили: Бойко буквально на линии накрыл мяч после удара Сарра.

На выпад французов "Динамо-машина" ответила более чем уверенно. Если на 62-й минуте Сидклей запорол стопроцентный момент, не сумев замкнуть классный пас Кендзеры на дальней штанге, то вколотивший семь минут спустя мяч в ворота "Ренна" Миколенко заставил вздрогнуть трибуны.

На этом киевляне не остановились и довели свое преимущество до трех мячей. На 74-й минуте Шапаренко после обыгрыша Ньямси на фланге точно пробил в угол ворот. Коубек взглядом провел мяч в сетку - 3:0.

В концовке поединка "бретонцы" воспользовались расслабленностью подопечных Хацкевича и забили гол престижа. Мяч на свой счет записал на Сибачо.

Финальный свисток засвидетельствовал более чем уверенную победу "Динамо", укрепившую шансы киевлян на "евровесну".

"Динамо" (Киев) - "Ренн" (Франция) - 3:1

Голы: Вербич, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 - Сибачо, 90.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Че Че (Сидорчук, 83), Буяльский, Шапаренко (Дуэлунд, 90+2), Сидклей, Цыганков, Вербич (Супряга, 90).

"Ренн": Коубек, Бенсебайни, Ньямси (Гелен, 74), Да Силва, Траоре (Ньянг, 46), Леа Силики, Поа, Буриго, Зеффан, Сарр (Сибачо, 71), Бен Арфа.

Предупреждения: - Ньямси, 29, Траоре Ам., 32, Леа Силики, 55.

В параллельном матче группы К "Астана" оказалась сильнее "Яблонца", обыграв чехов со счетом 2:1.

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