В США вспыхнули масштабные лесные пожары, эвакуируют тысячи жителей [ Редактировать ]
На севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.
Как передает AP, приказ об эвакуации был издан для районов города Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек. Город расположен в 290 км к северо-востоку от Сан-Франциско. Лесные пожары могут затронуть около 30 тысяч человек в Парадайсе, Конкоу и других небольших общинах.
По словам представителя пожарной службы, сообщение о пожаре поступило в 6:30 утра по местному времени.
"Пламя раздувается довольно сильными ветрами. У нас сухо и низкая влажность. К сожалению, это отличные условия для распространения огня", - заявил Рик Кархарт, представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Калифорния.
Coming into Chico. Looks like Armageddon out here! Praying for all evacuees and emergency personnel #campfire pic.twitter.com/3R3WBBEDc2— Elisa Rose (@ElisaTRose) 8 ноября 2018 г.
#CampFire this is on pentz rd in Paradise. Pray for people to get out safe.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/Qe7MwHiH8e— Jeff Curtis (@splinkjc) 8 ноября 2018 г.
Напомним. что под Одессой произошел пожар на предприятии.
по теме
У США блискавка знищила церкву
Удар блискавки залишив без храму містечко у США, німецькі пожежники самі вчиняли підпали, аби їх гасити, а в Каліфорнії на дорогу впав літак часів Другої світової. Про ці та інші події - в нашому міжнародному огляді
Бійня у США: морський піхотинець розстріляв студентську вечірку
Популярний місцевий бар був ущерть заповнений людьми - щосереди тут розважаються студенти. Та цього разу запальні танці та веселощі перервали постріли
Кривава бійня у Каліфорнії: у барі розстріляли студентську вечірку
Популярний місцевий бар був ущерть заповнений людьми - щосереди тут розважаються студенти. Та цього разу запальні танці та веселощі перервали постріли - невідомий удерся в заклад, де тривала студентська вечірка, і відкрив вогонь
Пожар в лагере "Виктория": как живут дети после страшной трагедии
Матери детей, которые находились во время пожара в одесском лагере "Виктория", рассказали о жизни пострадавших после трагедии
Пожежа під Одесою викликала масштабну паніку
Масштабна пожежа на заводі під Одесою. Полум'я гасили всю ніч, та впоратися з ним вдалося лише над ранок. Серед місцевих жителів - здійнялася справжня паніка. Багато хто усю ніч провів на валізах.