У США блискавка знищила церкву

Удар блискавки залишив без храму містечко у США, німецькі пожежники самі вчиняли підпали, аби їх гасити, а в Каліфорнії на дорогу впав літак часів Другої світової. Про ці та інші події - в нашому міжнародному огляді