В Европе состоялся четвертый тур второго по значимости футбольного клубного турнира континента – Лиги Европы. 48 команд в четверг, 8 ноября, провели поединки в своих группах.

Из результатов стоит отметить уверенную победу киевского "Динамо" над "Ренном", сенсационную ничью "Арсенала" и "Спортинга" в Лондоне, поражение "Ворсклы" в домашнем матче против "Карабаха", а также матч "Спартака" и "Рейнджерс" с семью забитыми мячами на двоих и двумя автоголами.

Группа А

"Байер" Германия – "Цюрих" Швейцария 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 60 Едвай.

"Лудогорец" Болгария – АЕК Ларнака Кипр 0:0 (0:0, 0:0)

Группа В

"Русенборг" Норвегия – "Ред Булл" Австрия 2:5 (0:4, 2:1)

Голы: 0:1 – 5 Минамино, 0:2 – 19 Минамино, 0:3 – 37 Гульбрандсен, 0:4 – 45 Минамино, 1:4 – 52 Адегбенро, 1:5 – 57, автогол Ховланд, 2:5 – 61 Йенсен.

"Селтик" Шотландия – РБ "Лейпциг" Германия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 11 Тирни, 1:1 – 78 Огюстен, 2:1 – 79 Эдуар.

Группа С

"Бордо" Франция – "Зенит" Россия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 35, пенальти Камано, 1:1 – 72 Заболотный.

"Славия" Чехия – "Копенгаген" Дания 0:0 (0:0, 0:0)

Группа D

"Фенербахче" Турция – "Андерлехт" Бельгия 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 71 Вальбуэна, 2:0 – 74 Фрай.

"Динамо" Загреб, Хорватия – "Спартак" Трнава, Словакия 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 22 Гояк, 2:0 – 35, автогол Кадлец, 2:1 – 63 Чантуришвили, 3:1 – 79 Оршич.

Группа E

"Ворскла" Украина – "Карабах" Азербайджан 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 13, пенальти Абдуллаев.

"Арсенал" Англия – "Спортинг" Португалия 0:0 (0:0, 0:0)

Группа F

"Бетис" Испания – "Милан" Италия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 12 Ло Чельсо, 1:1 – 62 Сусо.

"Олимпиакос" Греция – "Дюделанж" Люксембург 5:1 (4:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 6 Торосидис, 2:0 – 15 Фортунис, 3:0 – 26 Христодулопулос, 4:0 – 36 Фортунис, 4:1 – 69 Синани, 5:1 – 70 Хассан.

Группа G

"Спартак" Россия – "Рейнджерс" Шотландия 4:3 (2:3, 2:0)

Голы: 0:1 – 5, автогол Еременко, 1:1 – 22 Мельгарехо, 1:2 – 27 Кандеяш, 2:2 – 35, автогол Голдсон, 2:3 – 41 Миддлтон, 3:3 – 58 Луис Адриано, 4:3 – 59 Ханни.

"Рапид" Вена, Австрия – "Вильярреал" Испания 0:0 (0:0, 0:0)

Группа H

"Аполлон" Кипр – "Айнтрахт" Ф Германия 2:3 (0:1, 2:2)

Голы: 0:1 – 17 Йович, 0:2 – 55 Аллер, 0:3 – 58 Гачинович, 1:3 – 71 Селайя, 2:3 – 90, пенальти Селайя.

"Лацио" Италия – "Марсель" Франция 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 45 Пароло, 2:0 – 55 Корреа, 2:1 – 60 Товен.

Группа I

"Мальме" Швеция – "Сарпсборг" Норвегия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 63 Мортенсен, 1:1 – 67 Антонссон.

"Генк" Бельгия – "Бешикташ" Турция 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 16 Куарежма, 1:1 – 87 Берге.

Группа J

"Краснодар" Россия – "Стандард" Бельгия 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 19 Карсела-Гонсалес, 1:1 – 79 Сулейманов, 2:1 – 82 Вандерсон.

"Акхисар" Беледие, Турция – "Севилья" Испания 2:3 (0:2, 2:1)

Голы: 0:1 – 12 Нолито, 0:2 – 38 Муриэль, 1:2 – 52 Ману, 2:2 – 78 Айык, 2:3 – 87, пенальти Банега.

Группа K

"Астана" Казахстан – "Яблонец" Чехия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 18 Педро Энрике, 1:1 – 40, автогол Зайнутдинов, 2:1 – 88 Постников.

"Динамо" Киев, Украина – "Ренн" Франция 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 13 Вербич, 2:0 – 68 Миколенко, 3:0 – 72 Шапаренко, 3:1 – 89 Сибачо.

Группа L

БАТЭ Беларусь – "Челси" Англия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 52 Жиру.

"МОЛ-Види" Венгрия – ПАОК Греция 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 50 Миланов.

Смотри также турнирную таблицу Лиги Европы УЕФА.