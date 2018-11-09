На небе растущая Луна в Весах. Это самый благоприятный день для того, чтобы привести в порядок внутренний мир и наладить эмоциональный фон. Посвятите вечер дружеским посиделкам, вас ожидают только веселые разговоры и приятные моменты.

Овен

Сегодня вы будете пытаться приходить всем на помощь, давать полезные советы и помогать как морально, так и материально. При этом вы незаметно можете навредить самим себе. Перестаньте пытаться спасти мир, займитесь благополучием вашей семьи.

Телец

Сегодня могут возникнуть некоторые проблемы, решить которые вы в состоянии сами. Друзья будут возлагать на вас большие надежды, что поставит вас в весьма затруднительное положение. Постарайтесь меньше обещать, если не уверенны в своих словах.

Близнецы

Ваша сегодняшняя миссия очень благородна. Сами того не желая, вы станете жилеткой, в которую можно выплакаться. Получится завести новых знакомых, которые со временем станут хорошими друзьями. Возможно, стоит помириться с давним другом, которого вы когда-то обидели.

Рак

Сегодня вы будете защищать всех униженных и оскорбленных, завоевывая себе славу "матери Терезы". Появится шанс начать с чистого листа отношения с тем, с кем когда-то связь была прервана. Доверьтесь своим инстинктам и предчувствиям, планируя будущий отпуск.

Лев

Сегодня люди сами будут тянуться к вам, поверив в вашу поддержку и понимание, однако, такие отношения и дружба не станут длительными. Вы можете страдать от навязчивого нового друга, пока не завершите общение с ним.

Дева

У вас появится возможность познакомиться с человеком, который полностью завладеет вашими мыслями. Вы будете вдохновляться его силой воли и достижениями, но не стоит демонстрировать свою слабость. Знайте себе цену и общайтесь с людьми на их языке.

Весы

Чувствовать трудности из-за отсутствия финансов не придется. Возможно, решите уйти на новую, более прибыльную работу. Близкие помогут принять верное решение, главное - не затягивайте с ответом. Вечером можете побаловать себя вкусным десертом, приготовленным самостоятельно.

Скорпион

Желание быть обеспеченным может подтолкнуть вас к мошенничеству или краже. Не стоит рассчитывать на благосклонность судьбы, играя в карты или в лотерею. Будьте честны с собой и миром, временные трудности вскоре завершатся.

Стрелец

День может выдаться очень удачным и прибыльным. Вам необходимо лишь ловить момент, который приведет вас к славе. Не упускайте возможности, дарованные судьбой. Перестаньте накручивать себя по пустякам, ваши негативные мысли становятся негативными действиями.

Козерог

Сегодня вам не стоит тратить энергию на то, в чем нет смысла. Гарантией успеха станет ваша популярность и уважение среди коллег. Команда ценит ваш профессионализм и готова идти на уступки. Если хотите добиться больше, то и требуйте большее!

Водолей

У вас есть талант притягивать к себе странных персонажей, которые привыкли жить за чужой счет. Вам стоит быть более требовательными и строгими к себе, чтобы научиться разбираться в людях. Отдавайте свое время тем, кто с вами честен.

Рыбы

Вы можете оказаться в ситуации, когда кто-то влюбится в вас безответно. Постарайтесь не грубить человеку, но сразу дайте понять, что отношений быть не может. Продолжайте вести здоровый образ жизни и не забывайте про спорт.

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