9 ноября - 313-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 52 дня.

День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка, ежегодно отмечаемый в стране 9 ноября, был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году в честь украинского летописца преподобного Нестора - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Сейчас в Украине проводятся тщательные исследования истоков украинской письменности. Считается, что именно с преподобного Нестора Летописца и начинается письменный украинский язык.

Традиционно ко Дню украинской письменности и языка приурочен ряд торжественных и праздничных мероприятий, среди которых: возложение цветов к памятнику Нестору Летописцу, награждение лучших украинских литераторов и популяризаторов украинского слова, а также издательств, выпускающих литературу на украинском языке.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Ежегодно 9 ноября, начиная с 2014 года, в Украине отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Праздник был учрежден с целью отметить весомый вклад работников культуры и любителей в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно-просветительскую деятельность.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

9 ноября во всем мире - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма - был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название "Хрустальной ночи", или "Ночи разбитых витрин". Такие действия военных стали первой массовой акцией физического насилия по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря.

Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты - отсюда такое название погрома. Эти события в 1938 году положили начало Холокосту - массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев.

Поэтому, рассказывая о преступлениях нацизма, необходимо помнить о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем "Никогда снова!" в ответ тем, кто предлагает ограничить права одной группы людей только потому, что они почему-то не такие, как мы.

Международный день антиядерных акций

"Мы выбираем будущее без радиации!" - под таким девизом ежегодно 9 ноября в мире проходит Международный день антиядерных акций.

Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в разных городах пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.

Всемирный день качества

Всемирный день качества - ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого Дня является Европейская организация качества (ЕОК) при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Целью Всемирного дня качества является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворённости запросов и ожиданий потребителей.

Именины сегодня празднуют:

Андрей, Афанасий, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан.

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