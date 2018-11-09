Национальный банк Украины на 9 ноября 2018 года опустил курс гривны почти на три копейки – до 27,92 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора..

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2792,6734 гривны (+2,9776);

– 100 евро – 3190,3501 гривны (-14,1735).

Напомним, что курс криптовалты, в свою очередь, снова обвалился.