"Віртуального" телеведучого показали в Китаї. Це проект державної агенції "Сіньхуа". Технологію тримають у секреті, утім, деякі з "цифрових" дикторів - копії реальних людей. Їхній голос, міміку та вираз обличчя відтворили за допомогою штучного інтелекту. Працювати такий ведучий зможе цілодобово, але має недоліки - неприродню міміку та механічний голос.