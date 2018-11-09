У Києві затримали банду іноземців, які ошукували та грабували пенсіонерів. До злочинної групи входили двоє чоловіків та двоє жінок, усі - громадяни Молдови. Жінки приходили до літніх людей додому, називалися соцпрацівниками та міняли заощадження стареньких на сувенірні гроші - мовляв, грошова реформа. Чоловіки - були за водіїв та охоронців.

"Вони не постійно мешкали на території міста Києва, приїздили з міста Одеси. Винаймали житло на кілька днів, коїли кілька шахрайств або пограбувань і виїдили за межі міста. Якщо щось заважало, вони вдавалися також до насильницьких дій, скоєння пограбувань та розбійних нападів", - повідомив Андрій Крищенко, начальник ГУ НП у Києві.