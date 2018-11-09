Розмитнення "евроблях": власники авто невдоволені новими правилами [ Редактировать ]
Верховна Рада напередодні ухвалила нові правила розмитнення автівок, як того вимагали власники єврономерів. Вартість процедури тепер визначатимуть за трьома показниками: базова ставка і два коефіцієнти - об'єм двигуна та вік автомобіля. Чим старше й потужніше авто - то дорожче власнику обійдеться його легалізація.
Ці зміни діятимуть і для машин, які переправили в Україну до ухвалення закону, і для тих, що пригнали після. Усім, хто встигне за перші два місяці дії закону зареєструвати авто - надається знижка. Проте власники єврономерів, які другий день пікетували під стінами парламенту, невдоволені новими змінами. Голосування зустріли вигуками "ганьба" і пообіцяли й далі боротися, аби розмитнення стало ще дешевшим.
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