Півмільярда євро макрофінансової допомоги отримає Україна від Євросоюзу. Президент Петро Порошенко повідомив про це напередодні - під час з'їзду Європейської народної партії в Гельсінкі.

Глава держави зустрівся з очільником Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та Головою Європейської ради Дональдом Туском. Основна тема переговорів - протидія втручанню Росії у справи інших країн.

"Я закликав лідерів обов'язково мобілізуватися, забезпечити єдність і продовжити санкції проти РФ у зв'язку з відсутністю будь-якого прогресу щодо імплементації Мінських домовленостей, забезпечення режиму припинення вогню і виведення російських військ і російської артилерії з української території, забезпечити прогрес в частині звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях Криму", - наголосив Петро Порошенко, президент України.