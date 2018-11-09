На Донбасі постраждали українські військові [ Редактировать ]
Двоє військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти півтора десятка разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил.
"Найгарячіше" було на Луганському напрямку - там противник застосував міномети 82-го калібру. Крім того, ворог накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Красногорівки, Павлополя та Широкиного. За даними розвідки, одного бойовика вбито, 11 - поранено.
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